Canelo prevê nocaute de Saunders no 3º assalto e planeja aposentadoria aos 37 anos

Saul Canelo Alvarez fez uma previsão para a luta de sábado, diante do BJ Saunders: vitória no terceiro assalto. Esta atitude do boxeador mexicano foi motivada após os dois ‘times’ se encontrarem no hall do hotel. Aconteceram xingamentos e ameaças dos dois lados.

Canelo também aproveitou para revelar que pretende se aposentar aos 37 anos, ou seja daqui a sete anos. Como faz duas, três lutas por ano, os fãs do pugilista ainda vão vê-lo em ação por várias vezes.

A programação Canelo x BJ Saunders terá transmissão a partir das 21 horas de sábado pelo DAZN. Com o duelo principal previsto para ter o primeiro gongo à meia noite.

Canelo, de 30 anos, é o campeão pelo CMB e Associação Mundial de Boxe. Soma 55 vitórias (37 nocautes), uma derrota e dois empates. Saunders, de 31 anos, dono do título da OMB, está invicto depois de 30 combates, com 14 nocautes.

O vencedor de Canelo x Saunders deverá enfrentar no fim do ano o norte-americano Caleb Plant, campeão pela Federação Internacional de Boxe, quando haverá a unificação dos principais títulos da categoria dos supermédios.