Canelo tenta no sábado ser o sétimo boxeador a unificar todos os títulos mundiais

Saul Canelo Alvarez tenta neste sábado ser o sétimo boxeador a unificar todos os títulos mundiais. O mexicano vai enfrentar o norte-americano Caleb Plant, em Las Vegas pela categoria dos supermédios. O canal FOX Sports vai transmitir ao vivo a partir das 22 horas.

Canelo é o campeão do CMB, AMB e OMB, enquanto Plant é o dono do cinturão da FIB. Desde que as quatro entidades passaram a dominar o boxe internacional, apenas seis lutadores conseguiram ostentar os quatro títulos. Foram eles:

1 – Bernard Hopkins – peso médio

2 – Jermain Taylor – peso médio

3 – Terence Crawford – peso meio-médio-ligeiro

4 – Oleksandr Usyk – peso cruzador

5 – Teofimo López – peso leve

6 – Josh Taylor – peso meio-médio-ligeiros

Apontado por críticos como o melhor boxeador da atualidade, Canelo, de 31 anos, soma 56 vitórias (38 nocautes), dois empates e uma derrota, enquanto Plant, de 29 anos, está invicto, com 21 vitórias (12 nocautes).

A programação vai ter mais três lutas: Elvis Rodriguez x Juan Pablo Romero (superleves), Rey Vargas x Leonardo Baez (supergalos) e Anthony Dirrell x Marcos Hernandez (supermédios).