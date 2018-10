Canelo terá um “easy work” em dezembro e depois volta para encarar GGG pela 3ª vez

AP

A terceira luta entre Saul Canelo Alvarez e Gennady GGG Golovkin deverá ocorrer em 2019. Enquanto isso não acontece, Canelo vai até Nova York, dia 15 de dezembro, para ganhar o cinturão dos supermédios, versão Associação Mundial de Boxe.

O mexicano vai enfrentar o britânico Rocky Fieldman, que tem carreira feita toda na Europa. Jamais enfrentou lutadores de primeira linha e deverá ser alvo fácil para Canelo obter um título mundial na terceira categoria – foi campeão dos médios-ligeiros e médios.

Fielding é raçudo, gosta de atacar a linha de cintura e aposta no combate a curta distância, mas não está no patamar dos grandes pugilistas da atualidade.

Trata-se de uma ótima jogada de marketing de Oscar De La Hoya, dono da Golden Boy Promotions, que organiza a carreira de Canelo. Ele saiu muito bem da luta com GGG, inclusive fisicamente. Precisa aproveitar a boa fase e um detalhe: não vai se preocupar em dar o peso, pois vai poder subir no ringue com 76,204 quilos, bem acima dos 72,575 quilos dos médios.

Como diria Floyd Mayweeather: “Easy Work.”