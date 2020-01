Canelo volta a lutar dia 2 de maio. DAZN quer como rival Callum Smith ou BJ Saunders

Saul Canelo Alvarez vai voltar ao ringue dia 2 de maio. O mais provável é que o astro mexicano defendeo o cinturão mundial dos supermédios da Associação Mundial de Boxe. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira, por Eric Gomez, presidente da Golden Boy Promotions.

O mais provável é que Canelo enfrente os britânicos Callum Smith ou BJ Saunders, lutadores que também têm contrato com a DAZN, empresa com qual Canelo recebeu US$ 365 milhões para fazer 11 lutas. Esta será a quarta. Local e adversário não foram definidos.

Canelo não luta desde 2 de novembro, quando venceu o russo Sergey Kovalev, por nocaute técnico no 11.º assalto, ao conquistar o cinturão dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe. Ele soma 53 vitórias (36 nocautes), dois empates e uma derrota.