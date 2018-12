Canelo x Fielding perde canadense hospitalizado por causa de desidratação

Não se pode brincar com a balança. Com problemas para dar peso na categoria dos médios, David Lemieux não vai enfrentar o norte-americano Tureano Johnson, neste sábado, no Madison Square Garden, em Nova York. O duelo fazia parte da programação, que vai ter como luta principal Canelo x Fielding.

O canadense foi hospitalizado nesta sexta-feira, desidratado. Trata-se de mais um caso das loucuras que os lutadores fazem para atingir o peso limite da categoria às vésperas das lutas. Ao entrar para lutar debilitado, Lemieux correria risco de morte no ringue.

Aos 29 anos, Lemieux é apontado como um dos futuros adversários para Saúl Canelo Álvarez. Ele soma 40 vitórias (34 nocautes) e quatro derrotas. Nascido em Montreal, o boxeador lutou duas vezes este ano e venceu Karim Anchour e Gary O’ Sullivan.

Lemieux soma triunfos sobre Curtis Stevens e Glen Tapia, além de derrotas para Gennady GGG Golovkin e B. J. Saunders.