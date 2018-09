Canelo x GGG 2 fica em 8º entre as lutas de Las Vegas de maior venda no pay per view

A vitória de Saul Canelo Alvarez sobre Gennady GGG Golovkin, no último dia 15, vendeu 1,1 milhão de assinaturas no sistema pay per view nos Estados Unidos.

Com estes números, o grande combate entre os pesos médios assumiu o oitavo lugar entre as lutas realizadas em Las Vegas que mais arrecadaram no pay per view.

Ela fica atrás de:

Floyd Mayweather x Manny Pacquiao – 4,6 milhões

Floyd Mayweather x Conor McGregor – 4,4 milhões

Floyd Mayweather x Canelo – 2,2 milhões

Floyd Mayweather x Miguel Cotto – 1,5 milhão

Manny Pacquiao x Juan Manuel Marquez III – 1,4 milhão

Floyd Mayweather x Shane Mosley – 1,4 milhão

GGG x Canelo I – 1,3 milhão

Já os 21.965 espectadores na T-Mobile Arena proporcionaram uma bilheteria de US$ 23 milhões.