Canelo x Jacobs tem briga na pesagem: medo ou excesso de respeito. Veja o vídeo

Foi surpreendente a atitude de Saúl Canelo Álvarez durante a cerimônia de pesagem para a luta contra Daniel Jacobs, nesta sexta-feira, no ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas.

Demonstrando um nervosismo jamais visto, o mexicano não aceitou as provocações do norte-americano e só foi contido com a chegada da turma do ‘deixa disso’.

Vários podem ser os motivos para esta reação de Canelo. Para tentar encontrar uma explicação vou usar o que foi dito por lendas como Muhammad Ali e Mike Tyson: medo.

Ali nunca escondeu que teve medo antes das lutas contra Sony Liston, em 1964 e 1965. Tyson também afirmou que se assustou diante do corpanzil de Frank Bruno, em 1989. Os dois mitos da nobre arte usaram a intimidação para esconder o sentimento acuado diante de seus adversários.

Canelo está pressionado. Tem um contrato de US$ 365 milhões com a empresa DAZN. Precisa encarar os melhores do mundo. Não vai ter rival fácil na sua frente nas próximas dez lutas a serem realizadas até 2023.

Contra Mayweather, em 2013, Canelo tinha apenas 23 anos e se comportou como um veterano frente ao “chatíssimo” Money, que falou de tudo um pouco na cara do mexicano. Nesta sexta-feira, Jacobs foi uma “freira” e mesmo assim Álvarez perdeu o controle.

Tanto desequilíbrio poderá ser transportado para dentro do ringue. E se os dois deixarem a tática de lado e privilegiarem a violência pura, sem raciocínio, poderemos ter um combate rápido e sangrento. Em um panorama desses, as chances de vitória ficam igualmente distribuídas entre os lutadores.

A noite em Las Vegas promete ser sensacional.