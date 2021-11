Canelo x Plant vende 800 mil assinaturas no pay per view e fatura US$ 18 milhões em ingressos

A luta entre Saul Canelo Alvarez e o norte-americano Caleb Plant vendeu 800 mil assinaturas no sistema pay per view (cada custou US$ 79,99 e faturou US$ 18 milhões em ingressos.

O duelo do dia 6 teve o mexicano como vencedor e valeu pela unificação dos quatro títulos mundiais (CMB, AMB, FIB e OMB) dos pesos supermédios.

Canelo, que venceu por nocaute no round 11, recebeu US$ 40 milhões, enquanto Plant ficou com US$ 10 milhões. Como é possível notar, os eventos nos EUA parecem já ter superado a pandemia.