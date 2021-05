Canelo x Saunders vende 65 mil bilhetes e supera luta de Muhammad Ali de 1978

O empresário Eddie Hearn anunciou, nesta quinta-feira, que a luta entre os supermédios Saul Canelo Alvarez e BJ Saunders já vendeu 65 mil bilhetes, superando as 63.352 entradas negociadas em 1978, no Superdome, em New Orleans, quando na vitória de Muhammad Ali sobre Leon Spinks.

Os eventos esportivos nos Estados Unidos voltaram a ter público após a vacinação contra a covid-19 ocorrida no país. A expectativa é de o público atinge a marca de 70 mil pessoas até sábado, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

Os dois boxeadores participaram da última entrevista coletiva, nesta quinta-feira, antes do combate. Nesta sexta, eles voltam a ficar frente a frente após a pesagem. A programação Canelo x BJ Saunders terá transmissão a partir das 21 horas de sábado pelo DAZN. Com o duelo principal previsto para ter o primeiro gongo à meia noite.

Canelo, de 30 anos, é o campeão pelo CMB e Associação Mundial de Boxe. Soma 55 vitórias (37 nocautes), uma derrota e dois empates. Saunders, de 31 anos, dono do título da OMB, está invicto depois de 30 combates, com 14 nocautes.

O vencedor de Canelo x Saunders deverá enfrentar no fim do ano o norte-americano Caleb Plant, campeão pela Federação Internacional de Boxe, quando haverá a unificação dos principais títulos da categoria dos supermédios.