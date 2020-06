Capa da revista The Ring de 1976 : Eder Jofre entre os maiores boxeadores latino-americanos. Um orgulho!

Em época de pandemia, ganhei um presente do amigo Marcel Jofre, filho do lendário Eder Jofre. Uma capa da revista The Ring de 1976, na qual estão em destaque os maiores boxeadores latino-americanos de todos os tempos até aquela época. Um por país.

E o Galo de Ouro está ao lado de Alexs Arguello (Nicarágua), Carlos Cruz (República Dominicana), Roberto Durán (Panamá), Wlfredo Benitez (Porto Rico), Arturo Godoy (Chile), Lauro Salas (Peru), Antônio Cervantes (Colômbia), Carlos Monzon (Argentina), Mauro Mina (peru) e Carlos Hernandez (Venezuela).

A exemplo de Eder, muitos deles ainda permanecem como grandes ídolos de seus países. Monzón e Durán são alguns deles.

Um orgulho nacional eterno!!!