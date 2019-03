Carreira profissional de Mike Tyson teve início há 34 anos. Durou apenas 1min47 e valeu 200 dólares

Mike Tyson ganhou US$ 200 para derrotar Hector Mercedes, em Albany, Nova York, após 1min47 de luta. Naquela noite de 6 de março de 1985, uma quarta-feira à noite, o garoto, de 18 anos, dava início a uma meteórica carreira, na qual iria se tornar o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados 20 meses depois.

Tyson não deu chances para o rival, que foi bastante castgigado na linha de cintura. “Ele é impressionantemente forte”, disse Mercedes, que somava a quarta derrota consecutiva.

Contra um rival de mesma estatura, Tyson usou um estilo diferente do adotado em toda a sua carreira. Trocou jabs, lutou com a guarda baixa e obrigou o adversário a ajoelhar, por causa da forte sequência de golpes no fígado e no baço.

Tyson pesou 97 quilos e voltou a lutar 35 dias depois. Em 1985, o Iron Man disputou 15 combates entre os meses de março e dezembro.

Confira a primeira luta profissional de Mike Tyson: