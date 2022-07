Cinturão da vitória de Muhammad Ali sobre George Foreman é comprado em leilão por R$ 33,9 milhões

O proprietário do Indianapolis Colts foi o vencedor da licitação para o cinturão do campeonato de boxe peso pesado do Conselho Mundial de Boxe concedido a Muhammad Ali na vitória sobre George Foreman, por nocaute, no oitavo assalto, na célebre luta “Rumble in the Jungle”, em Kinshasa, Zaire, em 30 de outubro de 1974. Ele arrematou, neste sábado, por US$ 6.180 milhões (cerca de R$ 33,9 milhões) . A casa de leilões com sede em Dallas disse que foi o preço mais alto para um colecionável esportivo vendido na Heritage Auctions.

O cinturão é uma das peças mais caras de memorabilia esportiva já vendida, de acordo com o Sports Collectors Daily. Uma camisa da Copa do Mundo de 1986 usada por Diego Maradona quando ele marcou dois gols icônicos – incluindo a pontuação “Mão de Deus” – contra a Inglaterra foi vendida por US$ 9,2 milhões em 3 de maio, e o manifesto olímpico de 1892 foi vendido por US$ 8,8 milhões em dezembro de 2019. de acordo com o site de coleta de esportes.

“A disputa pelo cinturão por horas de dois licitantes provou ser uma batalha digna do próprio Rumble”, disse Chris Ivy, diretor de leilões esportivos da Heritage, em comunicado. “Estamos empolgados com este extraordinário pedaço da história do boxe – da história do esporte, da história cultural – ter encontrado um colecionador tão excepcional que agora o compartilhará com o resto do mundo.”

Em um tweet, Irsay deu a entender que o cinturão será incluído nas próximas exposições de sua coleção de memorabilia no Navy Pier de Chicago em 2 de agosto e no Lucas Oil Stadium em Indianápolis em 9 de setembro.

Em maio, Irsay foi o vencedor do leilão pela guitarra tocada pelo falecido vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, no videoclipe de 1991 de “Smells Like Teen Spirit”, pagando US$ 5,4 milhões para ganhar o item Julien’s Auctions.

O cinturão do WBC de propriedade de Ali veio da coleção do veterano cornerman do boxeador, Bundini Brown, informou o Sports Collectors Daily. Foi vendido por US$ 358.500 em 2016. Vendido novamente em 2017, mas por US$ 231.500 a menos. Um segundo cinturão WBC de propriedade de Ali está sendo negociado na plataforma de ações fracionárias colecionáveis.

A coleção de Irsay inclui uma seleção diversificada de itens da história americana, cultura pop e esportes, informou a Sports Illustrated. Irsay estimou o valor de sua coleção em US$ 100 milhões, segundo a Bloomberg. Irsay é dono da guitarra preta Stratocaster de David Gilmour, do Pink Floyd, e da bateria do baterista dos Beatles, Ringo Starr, informou a ESPN.

As participações esportivas de Irsay incluem as sapatilhas que Ali usou na luta “Thrilla in Manila” de 1975 contra Joe Frazier, informou a ESPN. No início deste ano, Irsay comprou o manto que Ali usou em sua primeira luta depois de mudar seu nome de Cassius Clay – a vitória de revanche de 1965 “Phantom Punch” contra Sonny Liston em Lewiston, Maine.