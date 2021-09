CMB promete rever luta entre Robson Conceição e Oscar Valdez. Decisão sai em uma semana

O Conselho Mundial de Boxe (CMB) respondeu, nesta terça-feira, à queixa feita por Sergio Batarelli, manager de Robson Conceição, sobre o resultado da luta contra o mexicano Oscar Valdez, sexta-feira, em Tucson, na Califórnia.

“Hoje recebi a resposta do presidente do CMB, Mauricio Sulaiman, sobre nossa reclamação para a polêmica decisão na noite de sexta-feira. Ele disse que formarão um painel de fora do CMB para analisar a luta e então decidir, teremos o resultado entre 7 a 10 dias”, disse Batarelli.

Em decisão polêmica, Robson Conceição perdeu a disputa do título mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB) para Oscar Valdez, por pontos, após 12 assaltos.

Apesar de boa parte da imprensa internacional apontar o brasileiro como o vencedor do duelo, os três jurados foram unânimes em apontar o campeão como o vencedor: 117 a 110 e 115 a 112 (duas vezes).

Com isso, Robson Conceição perdeu a invencibilidade na carreira profissional, que soma 16 vitórias (oito nocautes) e uma derrota. Valdez se mantém invicto, agora com 30 vitórias, sendo 23 por nocaute.