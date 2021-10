Colombiano ganha 1º cinturão da categoria cujo nome homenageia menino que salvou irmã da morte

O colombiano Óscar Rivas é o primeiro boxeador a se sagrar campeão da categoria Bridger, ao derrotar, nesta sexta-feira, em Montreal, no Canadá, o canadense Ryan Rozicki, por pontos, após 12 assaltos. Os juízes foram unânimes em apontar o lutador sul-americano como vencedor: 116-111, 115-112 e 115-112.

Aos 34 anos, Rivas soma 28 vitórias (19 nocautes) e uma derrota, enquanto Rozicki, de 26 anos, perdeu pela primeira vez após 13 vitórias, todas por nocaute.

A categoria Bridger, que vai de 90,718 a 101,605 quilos (200 a 224 libras), é uma homenagem ao menino Bridger Walker, de seis anos, que salvou sua irmã, de quatro anos, da morte, em julho do ano passado. Bridger evitou o ataque de um cachorro, mas sofreu ferimentos e teve de levar 90 pontos no rosto.

Mauricio Sulaiman, presidente do CMB, ficou sensibilizado com o ato de coragem do garoto e lhe enviou um cinturão de campeão. Em cerimônia virtual, o menino foi homenageado por Mike Tyson e chamado de “O Homem mais Bravo do Planeta”.