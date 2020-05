Com 104 quilos e no ‘melhor da forma’, Mike Tyson vai revelar rival de luta-exibição na semana que vem

Mike Tyson revelou que vai anunciar o adversário de sua luta exibição na próxima semana. Em entrevista ao rapper Lil Wayne, ex-campeão mundial dos pesos pesados afirmou que não vai se beneficiar com a apresentação e vai doar todo o dinheiro arrecadado.

“Estou na melhor forma da minha vida. Deus tem sido misericordioso comigo. Eu estou com 104 quilos e me sinto muito bem. Estou me preparando para ajudar aqueles que tiveram menos sorte do que eu e farei isso em uma luta por caridade”, disse o Ironn Man.

“Ganharei esse dinheiro e ajudarei os sem-teto. Eu já passei por isso e sei como é difícil. Não há tantas pessoas que possam sobreviver como eu”, afirmou Tyson, de 53 anos. “Existem muitas opções. Muitos querem participar dessa luta e estamos tomando as providências necessárias. O contrato deve ser assinado dentro de uma semana. Eu não vou me beneficiar disso. Eu não vou ganhar dinheiro com essa luta. Meu dinheiro será doado para as causas que eu já mencionei.”