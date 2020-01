Com 169 atletas, 80.ª edição da Forja dos Campeões começa segunda-feira no Pinheiros

O tradicional Torneio Forja dos Campeões começa nesta segunda-feira, com a participação de 169 atletas (15 mulheres) de todo o País no ginásio do Pinheiros. Será a 80.ª edição da competição que revelou todos os grandes representantes da nobre arte brasileira.

A organização é da Federação Paulista de Boxe, que tem como presidente o jornalista Newton Campos, que, aos 94 anos, mantém o mesmo entusiasmo e dedicação.

Criado em 1941 com o nome de “Campeonato Popular de Boxe Amador de A Gazeta Esportiva” (jornal de grande importância), mudou de nome em 1960 e passou a ser chamado de “Forja dos Campeões” por causa do título mundial conquistado por Eder Jofre, melhor pugilista nacional e o maior peso galo da história do boxe mundial.

A primeira rodada será disputada nesta segunda, a partir das 19h. Às 16h, acontece a pesagem dos pugilistas. As demais rodadas serão dias 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de janeiro, além de 3 e 5 de fevereiro. A entrada é gratuita e pelo portão da Rua Tucumã, 36.