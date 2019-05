Com 18 vitórias e 16 nocautes, Naoya Inoue é o “Eder Jofre Asiático”

Pelé virou sinônimo de alguém que se destaca em seu ramo de atividade. Existe o “Pelé do Marketing”, o “Pelé da Medicina”, o “Pelé do Pão”…. basta alguém ser bom em alguma coisa para virar o “Pelé”.

No boxe, o nome de Eder Jofre também pode ser usado da mesma forma, ainda mais quando nos referimos a lutadores da categoria peso galo, na qual o brasileiro é apontado como o melhor de todos os tempos.

O japonês Naoya Inoue, campeão da Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, é um daqueles que podem ter essa referência. Apelidado de “Monstro”, o pugilista, de 26 anos, soma 18 vitórias (16 nocautes) e está invicto.

É pegador com ambos os punhos. A direita em direto é “mortal”, enquanto a esquerda, em gancho, chama a atenção pela precisão. Sábado passado, Inoue derrotou o porto-riquenho Emmanuel Rodriguez, que estava invicto em 19 lutas, por nocaute no segundo assalto, após quatro quedas.

No segundo semestre, Inoue vai disputar o título da World Boxing Super Series, diante do filipino Nonito Donaire. O “Eder Jofre Asiático” já é apontado como favorito e futuro melhor boxeador em todas as categorias. Como o “Galo de Ouro”, Inoue parece um gigante, apesar dos 53 quilos e do 1,65 metro de altura.