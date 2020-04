Com ‘desprezo’ pelo coronavírus, Nicarágua anuncia noitada de boxe neste sábado

O presidente Daniel Ortega ignora a pandemia do coronavírus na Nicarágua, assim como acontece no Turcomenistão e Bielorrússia, e liberou missas, festivais e competições esportivas no País.

Com isso, uma programação de quatro lutas de boxe está prevista para acontecer neste sábado, no Poliesportivo Alexis Arguello (maior boxeador nicaraguense da história) na capital Manágua, com transmissão da ESPN.

Oficialmente, a Nicarágua registra apenas dez casos, com duas mortes, mas alguns meios de comunicação chegam a divulgar que o número de casos já teria atingido a marca de 32 mil entre os 6,5 milhões de nicaraguenses.

Nas redes sociais, é possível notar a alegria e satisfação por parte de alguns nicaraguenses pela possibilidade de acompanhar um evento esportivo.