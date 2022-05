Com final ‘Rocky Balboa’, Katie Taylor vence Amanda Serrano na maior luta do boxe feminino em todos os tempos

Com um final digno de “Rocky Balboa”, a irlandesa Katie Taylor, de virada, venceu a norte-americana Amanda Serrano, neste sábado à noite, por pontos, após dez assaltos eletrizantes no Madison Square Garden, em Nova York, diante de 19.187 espectadores. e manteve o cinturão unificado (CMB, OMB, AMB e FIB) dos pesos leves.

A decisão dos jurados foi dividida: um deu vitória para Serrano por 96 a 94, enquanto os outros dois viram triunfo de Taylor 97 a 93 e 96 a 93. Este blog apontou empate em 95 pontos.

Depois da luta, Serrano não concordou com o resultado e exigiu uma revanche. Taylor aceitou, mas indicou como palco o estádio de Crock Park, em Dublin, capaz de receber 90 mil pessoas. A americana já aceitou e o segundo embate poderá sair no segundo semestre.

A luta foi um duelo de estilos. Taylor queria a troca de golpes o tempo todo, enquanto Serrano, canhota, atuou na média e longa distância. A lutadora dos Estados Unidos esteve mais precisa e disparou mais golpes.

Nos quatro primeiros rounds, houve equilíbrio. A norte-americana teve a iniciativa, mas Taylor ia bem nos contra-ataques. No quinto assalto, Amanda aplicou uma surra em Taylor, que, incrivelmente não foi para a lona. Vale ressaltar o trabalho do corner da boxeadora europeia, que conseguiu conter o seu sangramento no nariz.

No sexto e sétimo o ritmo foi menor, com as duas atletas bastante cansadas, mas a partir do oitavo a intensidade voltou a ficar acelerada, com vantagem para a irlandesa, que conseguiu reequilibrar a disputa. O décimo assalto foi extraordinário, com as duas deixando de lado a defesa e trocando golpes de forma espetacular. O maior round da história do boxe feminino.

Taylor, de 35 anos, manteve a invencibilidade, que soma agora 21 vitórias, com seis nocautes. Serrano, de 33 anos, foi derrotada pela segunda vez e acumula um cartel de 41 vitórias (30 nocautes) e um empate.