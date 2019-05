Com macacão de Panda, Canelo viaja em avião particular para lutar em Las Vegas no sábado

Saul Canelo Alvarez postou uma foto em seu Instagram, vestindo um macacão de Panda em seu avião particular durante a viagem para Las Vegas, onde no sábado vai enfrentar Daniel Jacobs pelo título unificado dos pesos médios.

Canelo é o campeão pela Associação Mundial e Conselho Mundial de Boxe, enquanto o norte-americano detém o cinturão da Federação Internacional de Boxe.

Os dois lutadores vão desembarcar hoje na “Cidade do Jogo” é está programada uma grande receção no hall principal do Hotel MGM.

Canelo é o atleta mais bem pago do mundo, após assinar contrato de US$ 365 milhões com a empresa de streaming britânica DAZN por 11 lutas. Esta será a segunda do contrato. A primeira foi em dezembro contra o britânico Rock Fielding.

Jacobs é conhecido como o “Miracle Man”, após superar um câncer na medula espinhal em 2011, que o deixou com as pernas paralisadas por alguns dias. Ele foi submetido a uma cirurgia de seis horas e 25 sessões de quimioterapia, que afetaram seu sistema nervoso.

Canelo x Jacobs tem tudo para ser a melhor luta do primeiro semestre.