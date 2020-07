Com técnico em recuperação da covid, Esquiva Falcão treina forte no ES para luta no dia 29

Esquiva Falcão acelera sua preparação em Vila Velha, no Espírito Santo, para a luta de 29 de agosto, em São Paulo, na nona edição do Boxing For You, na Arena de Lutas. Será a 27.ª luta profissional do medalhista de bronze em Londres-2012, que permanece invicto, com 18 nocautes.

Esquiva não luta desde 29 de fevereiro, quando venceu o argentino Jorge Daniel Miranda, o que lhe garantiu um posto nos rankings das quatro principais organizações do boxe internacional. O brasileiro ainda não sabe qual será seu novo rival, que poderá ser um compatriota pela dificuldade da entrada de estrangeiros no país por causa da pandemia.

Enquanto Esquiva treina, o seu técnico, Robert Garcia, segue se recuperando na Califórnia da covid-19, que inclusive o retirou do córner de Vergil Ortiz na luta de sexta-feira passada.

Será o 27º combate do capixaba na sua carreira profissional e o terceiro na plataforma de Boxe. Esquiva Falcão segue invicto com a marca de 26 vitórias e 18 nocautes. O atleta da categoria dos médios (72,5kg), porém, ainda não sabe quem será seu adversário. Sua última apresentação foi justamente no Boxing For You 8, quando ganhou por nocaute do argentino Jorge Daniel Miranda, em fevereiro