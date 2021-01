Com uma esquerda fenomenal, Ryan Garcia vence Luke Campbell e deixa de ser um garoto

A vitória sobre o britânico Luke Campbell, sábado, em Dallas, por nocaute, no sétimo assalto, colocou o norte-americano Ryan Garcia em outro patamar no boxe internacional.

Apadrinhado por Oscar De La Hoya e amigo de Saul Canelo Alvarez, o boxeador, de 22 anos, mostrou determinação para superar a queda no segundo assalto e talento para obter a vitória no sétimo round.

Ao enfrentar um rival canhoto e mais experiente, Garcia sofreu com o excesso de ímpeto e foi à lona, ao receber forte direto de esquerda. Levantou e aí teve paciência para encontrar a melhor forma de furar a boa defesa do rival.

Para isso, usou de sua poderosa esquerda, que geralmente é usada em gancho no rosto, mas que desta vez foi utilizada na linha de cintura. Campbell ficou de joelhos e não conseguiu se levantar.

Garcia tem carisma e talento para se tornar um dos grandes nomes do boxe atual. Já se iniciaram as negociações para um duelo com Devin Haney, dono do cinturão dos leves do Conselho Mundial de Boxe. Um combate de invictos que seria importante tanto para os pugilistas como para o próprio boxe.

Diante de Haney, Garcia vai ter a chance de provar que merece o apelido de “rei” e usar definitivamente o trono e a coroa apresentadas durante o evento de sábado.

Ryan Garcia Vs Luke Campbell Highlights – YouTube