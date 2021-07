Confirmado: Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, 25 de setembro, no estádio do Tottenham

A luta entre Anthony Joshua e Oleksandr Usyk foi confirmada, nesta terça-feira, para 25 de setembro, em Londres, no estádio do Tottenham. Vão estar em disputa os títulos mundiais da OMB, FIB e AMB, que pertencem ao boxeador inglês.

Joshua tinha acertado um duelo com o compatriota Tyson Fury, mas uma corte arbitral dos Estados Unidos deu ganho de causa para Deontay Wilder ter primeiro a terceira luta com Fury, que vai acontecer em 9 de outubro.

Com isso, Usyk também exigiu o seu direito de enfrentar Joshua, pois é primeiro colocado do ranking da OMB. Espera-se que os dois ingleses vençam suas lutas e façam um combate unificatório até o fim do ano.

Depois de unificar os títulos dos cruzadores, Usyk fez duas lutas como peso pesado. Venceu Chazz Witherspoon no sétimo round e Derek Chisora, por pontos, em outubro passado. Joshua bateu, em dezembro, o búlgaro Kubrat Puvlev no nono assalto.