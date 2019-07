Conheça Jesus Antonio Gutierrez. O adversário de Esquiva Falcão dia 19 de julho

O mexicano Jesus Antonio Gutierrez será o próximo adversário de Esquiva Falcão, dia 19 de julho, em Maryland. Ele tem 25 anos, é destro e possui um cartel de 25 vitórias (12 nocautes), três derrotas e dois empates. “La Joya” não lutou ainda este ano e não está ranqueado nas principais organizações do boxe internacional. A informação foi dada em primeira mão pelo peso-pesado Raphael Zumbano no “Programa do Baldo”.

Em 2016, Gutierrez perdeu para Gabriel Rosado em um duelo bastante equilibrado, após dez assaltos, no qual aceitou a troca de golpes o tempo todo, andou o tempo todo para frente e mostrou boa assimilação dos golpes.

Depois disso, ele lutou mais sete vezes, venceu cinco, empatou uma e perdeu outra. Se estiver em forma, pode ser um rival que exija de Esquiva. O medalhista de prata em Londres-2012 é o sétimo colocado nos rankings do CMB, AMB e FIB e aguarda a possibilidade de encarar o vencedor entre Rob Brant e Ryota Murata, que se enfrentam no dia 20, em Tóquio. Brant é o campeão da AMB e dará uma revanche para o japonês.

Esquiva x Gutierrez, por enquanto, não tem previsão de transmissão para o Brasil.