Conheça Rocky Fielding, o próximo adversário de Saúl Canelo Álvarez

Pouca gente conhece o britânico Michael “Rocky” Fielding, próximo adversário de Saúl Canelo Álvarez, sábado, no Madison Square Garden, em Nova York.

Com uma pesquisa feita durante as duas últimas semanas, este blog procurou destacar as principais características do atual campeão dos supermédios, versão Associação Mundial de Boxe (AMB).

Fielding, mede 1,85 metro, tem 31 anos, soma 27 vitórias, com 15 nocautes, e apenas uma derrota. Grandalhão, gosta de trocar golpes a curta distância, mas tem a defesa vulnerável.

Sua esquerda é perigosa quando aplicada em sequência de jab, cruzado e upper. Não se trata de um nocauteador, mas sabe construir os nocautes.

Gosta de iniciar seus ataques na linha de cintura e sabe combinar muito bem com golpes cruzados na cabeça. Mas esse trabalho é lento e pode ser surpreeendido no contra-ataque.

O britânico gosta de lutar com as costas nas cordas para usar o contra-ataqie, mas esta alternativa parece ser um suicídio diante de Canelo.

Em sua luta mais importante perdeu para o compatriota Callum Smith.