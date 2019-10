Conheça Sergiy Derevyanchenko, o rival deste sábado de Gennady GGG Golovkin

Saiba seis curiosidades do ucraniano Sergiy Derevyanchenko, adversário de Gennady Golovkin, neste sábado, no ringue do Madison Square Garden, quando estará em jogo o cinturão mundial dos médios, versão Federação Internacional de Boxe. O evento terá transmissão do DAZN, a partir das 20 horas.

1) Derevyanchenko foi incentivado pelo pai para treinar boxe. “Meu pai nunca foi treinador, mas foi meu grande incentivador.”

2) Ele é amigo pessoal de Vasyl Lomachenko, Oleksandr Usyk e Oleksandr Gvozdyk. Os quatro fizeram parte da equipe ucraniana de boxe amador. Fez 41 lutas como amador e venceu 390. Lutou nos Jogos de Pequim-2008 e tem um cartel de 23 vitórias e uma derrota na World Series.

3) Fez treinos de sparring com Lomachenko, Usyk e Gvozdyk.

4) Fez duas lutas com Usyk (cruzador): “Eu venci uma e ele, outra. Foram grandes lutas.”

5) Desde 2014 mudou para o Brooklyn, em Nova York.

6) Seu apelido é “O Técnico”. Ele é treinado por Andre Rozier, considerado um perfeccionista.

Link para quem quiser assinar a luta: https://prf.hn/click/camref:1101l7qmg/adref:lutaggg