Conselho Mundial nomeia Rocky Balboa como campeão mundial honorário

O lendário personagem Rocky Balboa foi homenageado pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB). A entidade, com sede no México, concedeu ao ator Sylvester Stallone um cinturão de campeão mundial honorário.

Trata-se de um reconhecimento pela propaganda feita sobre a nobre arte por Balboa em seus sete filmes. O oitavo da saga, Creed 2, será lançado no fim do ano. O primeiro é de 1976.

“Nós consideramos Stallone um embaixador da história do boxe, só atrás de Muhammad Ali. Sua influência positiva para o boxe no mundo é incalculável. Desde Rocky I até Creed tem dado uma dimensão ao boxe diferente de qualquer coisa”, afirmou Mauricio Sulaiman, presidente do CMB.

Stallone também faz parte do Hall da Fama do boxe.. O ator insistiu até conseguir com o presidente Donald Trump o “perdão” ao ex-campeão mundial Jack Johnson, preso no início do século passado pelo fato de estar ao lado de uma mulher branca.