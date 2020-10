Corinthians 1 x 5 Flamengo lembrou o KO de Ray Mercer em Tommy Morrison. A maior surra do boxe

O massacre imposto pelo Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, fez lembrar a a maior surra do boxe, quando Ray Mercer destruiu Tommy Morrison, há exatos 29 anos, em Atlantic City.

Ex-marinheiro, Mercer foi campeão olímpico em Seul/1988 e tinha um cartel invicto de 17 vitórias, com 12 nocautes. Morrison, que havia sido protagonista junto com Sylvester Stallone, em Rocky 5, era sobrinho-neto do lendário ator John Wayne e ostentava 28 vitórias, com 23 nocautes. Em jogo o cinturão da Organização Mundial de Boxe.

Ao contrário do desfibrado time do Corinthians, Morrison foi raçudo e chegou a balançar Mercer várias vezes. Em compensação, o campeão foi eficaz como o Flamengo e no momento do nocaute acertou pelo menos cinco golpes violentíssimos, que liquidaram com o combate.

Morrison voltou a lutar e até derrotou o lendário George Foreman, em 1993, para ficar com o título mundial. Resta saber se o Corinthians vai ter a mesma determinação.

Confira o nocaute mais violento da história.