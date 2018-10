Corinthians, em baixa no futebol, leva boxe de primeira qualidade para o Parque São Jorge

Com o time do Corinthians em má fase no Campeonato Brasileiro, o Parque São Jorge será palco de uma grande noitada de boxe, nesta sexta-feira a partir das 19h, com a disputa de sete lutas. Destaque para o combate entre os superleves Edelson Santos e Thiago do Carmo, pelo cinturão da Associação Mundial de Boxe.

O evento será no tradicional ginásio Wlamir Marques e marcará o retorno do Departamento de Boxe do clube alvinegro. Os ingressos custam R$ 10,00 (Arquibancada) e R$ 30 (Cadeiras), com desconto de 50% para Fiel Torcedor. Associados do clube poderão entrar gratuitamente, sendo necessária a apresentação da carteirinha social.

Confira toda a programação:

Lutas de boxe olímpico

Carlos Goiano x Wesley Ferreira da Silva

Henrique Mariano x Ícaro David

Gustavo Rua x David Barreto

Card Preliminar

Thmoaz Freitas x André Augusto Fernandes de França

Rogério Pereira x José Cassio da Silva Macena

Card Principal

Edelson Silva x Thiago do Carmo

Jonhatan Cardoso x Jonivan Barreto Arisco

Estivan Falcão x Daniel Gonçalves Araújo

Rubens Diego x Charles Moreira

Demeson dos Santos x Jean Alves