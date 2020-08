Dana White debocha do possível retorno de Oscar De La Hoya: ‘Cocaína não é barata’

Dana White, presidente do UFC, debochou do possível retorno de Oscar De La Hoya ao boxe. Perguntado sobre o que achava da possibilidade do ex-campeão voltar a lutar no início de 2021, o empresário disparou: “Cocaína não é barata. É cara. Ele precisa de dinheiro.”

De La Hoya jamais escondeu que teve problemas com drogas e chegou a ser internado algumas vezes, inclusive em 2013 antes da luta de seu principal pupilo Saul Canelo Alvarez e Floyd Mayweather.

Dana White jamais teve uma relação amistosa e sempre trocou farpas com o ex-campeão mundial de boxe. O clima ficou muito pesado entre os dois em 2016, quando Floyd Mayweather lutou com Conor McGregor.

Campeão olímpico em Barcelona/1992, De La Hoya é apontado como um dos melhores da história e é dono de um cartel de 39 vitórias (30 nocautes) e seis derrotas. Somou cinturões em seis categorias de peso.

O plano do ex-campeão é lutar entre os médios-ligeiros ou médios (154 ou 160 libras). “Olha, minha última luta com Pacquiao, eu pesava 145 e obviamente isso era pouco para mim”, disse De La Hoya, que não indicou nenhum rival. “Todos esses lutadores não estão no nível de 15, 20 anos (atrás), todos esses lutadores estão exigindo tanto dinheiro, todos esses lutadores estão exigindo a lua. E eles estão esquecendo que você tem que treinar forte, tem que trabalhar É uma grande vantagem para mim porque eu sei o que é preciso para treinar forte, eu sei treinar de forma inteligente, eu sei como lutar com inteligência no ringue.”