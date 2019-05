Daniel Jacobs é multado em US$ 1 milhão por exceder peso neste sábado pela manhã

Daniel Jacobs foi multado neste sábado pela manhã pela Comissão Atlética de Nevada em US$ 1 milhão. Por contrato, lutadores não poderiam ultrapassar os 77,1 quilos (170 libras). O americano pesou 78,740 (173,6 libras), enquanto mexicano acusou 76,657 quilos.

Cada libra a mais na manhã da luta o boxeador teria de repassar para o adversário US$ 250 mil. Essa determinação busca impedir que os boxeadores subam no ringue muito mais pesados do que o limite da categoria, que é de 160 libras (72,575 quilos).

Canelo, que assinou contrato com a empresa DAZN de US$ 365 milhões, fará a segunda das 11 lutas previstas. Jacobs tinha garantido US$ 10 milhões, mas agora vai ter de pagar a multa.

Estará em jogo no duelo os títulos dos médios da Associação Mundial, Conselho Mundial (ambos de Canelo) e da Federação Internacional de Boxe (FIB).