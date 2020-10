DAZN anuncia Anthony Joshua x Kubrat Pulev em 12 dezembro

A plataforma DAZN anunciou, nesta sexta-feira, que o britânico Anthony Joshua vai defender os títulos da Associação Mundial (AMB), Federação Internacional (FIB) e Organização Mundial (OMB), em 12 de dezembro, na O2 Arena, em Londres, diante do búlgaro Kubrat Pulev, primeiro colocado no ranking da FIB. Ainda não foi definido se haverá público.

Será a primeira vez que Joshua vai colocar os cinturões em jogo, após vencer há um ano o mexicano/americano Andy Ruiz Jr., após 12 roundes, na Arábia Saudita. Aos 31 anos, completados no último dia 15, o boxeador inglês soma 23 vitórias (21 nocautes) e uma derrota. Sua intenção, caso vença Pulev, é realizar no início de 2021 um duelo com o compatriota Tyson Fury, campeão pelo Conselho Mundial de Boxe.

Pulev, de 39 anos, soma 28 vitórias (14 nocautes) e uma derrota, sofrida em 2013 para o ucraniano Wladimir Klitschko, por nocaute, no quinto assalto. Segundo o empresário Bob Arum, que cuida da carreira do búlgaro, sua vitória vai acabar com a ideia de uma luta Joshua x Fury.