DAZN anuncia expansão das transmissões de boxe para mais de 200 países

O DAZN anunciou, nesta segunda-feira, que vai aumentar aumentar muito seu alcance em 2020, atingindo mais de 200 países e territórios. O primeiro evento global será a próxima luta de Saul Canelo Alvarez, dia 2 de maio, nos Estados Unidos. O adversário ainda não foi definido.

“A partir deste outono, a maior parte do planeta terá acesso ao DAZN e sua programação incomparável de lutas de boxe”, disse John Skipper, presidente executivo do DAZN Group. “Nossa equipe de lutadores profissionais engloba alguns dos atletas mais populares do mundo e contaremos com eles para realizar eventos internacionais espetaculares nos próximos anos.”

Vale lembrar que o DAZN assinou contrato com Canelo por US$ 365 milhões por 11 lutas. Seu próximo desafio será o quarto do compromisso.

O DAZN possui contrato com grandes empresas do boxe como Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya, e a Machroom Boxing USA, de Eddie Hearn. No último sábado, direto de Frisco, no Texas, a plataforma transmitiu o sensacional duelo entre Mikey Garcia e Jessie Vargas.