DAZN anuncia KSI x Logan Paul 2. Que tal Felipe Neto x Whindersson Nunes?

O canal DAZN anunciou a segunda luta entre KSI x Logan Paul. Os dois youtubers, que reúnem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, se enfrentaram em 25 de agosto do ano passado, em Manchester, e o duelo terminou empatado. Mas a atuação de ambos enlouqueceu os fãs.

Desta vez, o combate vai ser na regra profissional. Sem capacete. Local: o tradicional ginásio do Staples Center, em Los Angeles, dia 9 de novembro. Garantia de ginásio lotado e grande audiência para o canal de streaming, que na primeira luta vendeu 1 milhão de assinaturas.

Dia 14 de setembro, está programada uma entrevista coletiva. “Finalmente, após um ano, tenho a oportunidade de enfrentar Logan Paul no ringue novamente”, disse KSI, que para muitos merecia a vitória na primeira luta. “KSI não conseguiu me vencer mesmo eu só tendo treinado três meses. Nos últimos tempos, ele tem desperdiçado tempo com a carreira de rapper e eu tenho treinado todos os dias.”

Será que Felipe Netto e Whindersson Nunes, dois youtubers de sucesso do Brasil, também topariam se enfrentar? Fica a dica.