DAZN anuncia próxima luta de Canelo: 27 de fevereiro, em Miami, contra Avni Yildirim

Saul Canelo Alvarez luta dia 27 de fevereiro, no Hard Rock Stadium, em Miami, diante do turco Avni Yildirim, e vai colocar em jogo os cinturões dos supermédios do Conselho e da Associação Mundial de Boxe. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pela plataforma DAZN, que tem os direitos de transmissão.

Com isso, o mexicano inicia seu projeto de fazer pelo menos três lutas em 2021. A ideia de Canelo é lutar também em maio e setembro, com a possibilidade de mais um duelo para dezembro.

Canelo queria lutar em Guadalajara, sua cidade natal, mas as condições de segurança na cidade, com a pandemia do novo coronavírus, impedem a presença de público. A intenção dos organizadores é colocar um pequeno número de fãs em Miami.

Segundo colocado no ranking do CMB, Yildirim, de 29 anos, ao contrário de Canelo, está longe dos ringues há quase dois anos. E quando se apresentou, em fevereiro de 2019, perdeu para Anthony Dirrell. Ele soma 21 vitórias (12 nocautes) e duas derrotas.