DAZN e ESPN prometem 7 eventos de boxe no fim de semana. Prepare o guaraná, a pipoca e a pizza

O fim de semana vai ser recheado com transmissões ao vivo para os amantes do boxe. DAZN e ESPN prometem sete eventos de ótima qualidade técnica. Cinco deles será no canal da Disney, enquanto o streaming vai mostrar outros dois.

O DAZN dá o jab inicial na sexta-feira com Danielle Scardina x Giovanni de Carolis. No sábado será a vez de Gilberto Ramirez x Dominic Boesel.

Veja a programação da ESPN:

Linus Udofia x Denzel Bentley – ESPN 3

Wilfredo Vega Flores x Victor Betancourt, Jr. – ESPN 4

Tony Yoka x Martin Bakole – STAR+

Jermell Charlo x Brian Castano – ESPN 2

Elvis Torres x Erik Encina – ESPN 2

