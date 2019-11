DAZN, em parceria com Sylvester Stallone, lança o seriado ‘One Night’

Está no ar desde terça-feira nos Estados Unidos e deve entrar no Brasil nos próximos dias o seriado “One Night”, que vai contar as mais espetaculares noites da história recente do boxe.

O episódio de estreia será a luta entre Anthony Joshua e Andy Ruiz, em 1.º de junho de 2019, no Madison Square Garden, em Nova York, quando Ruiz nocauteou de forma surpreendente Joshua para ficar com o título mundial dos pesos pesados.

O resultado é apontado como uma das maiores zebras da história do boxe e se assemelha à de Rocky Balboa, eternizada no cinema por Sylvester Stallone.

“Não existe nada como o mundo do boxe. O drama, a humanização dos lutadores, a agonia, o êxtase! Este esporte revela a alma desses guerreiros, que carregam uma coragem que não é evidenciada assim em nenhum outro esporte”, afirmou Stallone, um dos idealizadores do projeto.

“Meu roteiro de Hollywood ganhou vida naquela noite histórica de junho. Um coadjuvante desconhecido simplesmente chocou o mundo. Foi a vida real de Rocky Balboa e a história perfeita para iniciar a parceria com o DAZN”, comemorou Stallone.

O vice-presidente executivo do DAZN, Jamie Horowitz, comemorou a parceria. “Estamos honrados. A ideia era contar, logo de cara e justamente no primeiro episódio, a saga de um boxeador alheio à fama que conseguiu escrever uma história que ninguém acreditava ser possível.”

A produção tem a participação de Stallone, Dolph Lundgren (Ivan Drago de Rocky 4), Gerry Cooney, James Buster Douglas, Evander Holyfield e Mike Tyson.

Ruiz e Joshua voltam a lutar dia 7 de dezembro, na Arábia Saudita, com transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN.