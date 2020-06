DAZN entra na briga pela audiência do boxe na pandemia e passa o VT da polêmica luta Canelo x Lara

Quem ainda tiver dúvida do resultado da luta entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o cubano Erislandy Lara, de 2014, poderá tirar suas conclusões nesta sexta-feira no DAZN, às 18h30. A plataforma vai passar o grande duelo mais uma vez.

Com isso, o canal de streaming entra na briga com ESPN e BandSports no flashback da nobre arte neste período de pandemia. E o DAZN tem bala na agulha, pois tem em seu arquivo grandes combates históricos de Oscar De La Hoya, Julio Cesar Chavez e até Mike Tyson, pois herdou muito dos eventos que eram da HBO.

Vale a pena conferir!