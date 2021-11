DAZN faz cobertura completa para Jaime Munguia x Gabriel Rosado

DAZN anuncia cobertura completa para a esperada luta entre os pesos médios Jaime Munguia x Gabriel Rosado. Plataforma vai transmitir entrevista coletiva na quinta-feira, pesagem na sexta (ambas as 18h) e o duelo no sábado (23h).

Com 1,83 metro de altura, Munguia tem 25 anos, soma 37 lutas, com 37 vitórias, 30 nocautes. É apontado para ser uma nova estrela do boxe mexicano.

Já Rosado, de 35 anos, já passou por tudo no boxe. Todas as suas lutas são interessantes, mesmo quando perde. E ele já perdeu bastante. Seu cartel é de 41 lutas, 26 vitórias (15 por nocaute), 13 derrotas, um empate e uma sem decisão. Ele fez até uma participação no filme Creed 2.

O duelo tem tudo para ser uma guerra e que deverá ser definida por nocaute. Doze assaltos é muita coisa para uma luta com boxeadores com estas características.

Vale a pena muito acompanhar!