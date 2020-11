DAZN faz hat-trick no boxe e transmite no sábado a luta de Katie Taylor, direto de Londres

DAZN vai completar um hat-trick ao completar três sábados seguidos de boxe. Depois de passar Oleksadr Usyk x Dereck Chisora, dia 31 de outubro, e Devin Haney x Yuriorkis Gamboa. dia 7, a plataforma vai transmitir, neste sábado, o duelo de invictas entre a inglesa Katie Taylor e a espanhola Miriam Gutierrez, direto de Londres.

Estarão em jogo os cinturões dos pesos leves do Conselho Mundial, Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe, que pertencem a Taylor, de 34 anos, dona de um cartel de 16 vitórias, com seis nocautes. Gutierrez, de 37 anos, que fará sua primeira luta fora da Espanha, tem 13 combates acumulados, com cinco nocautes.

O evento será na “bolha” armada no Estádio de Wembley, onde toda a estrutura é armada para que os atletas se mantenham em segurança contra o coronavírus.