DAZN inicia nesta quinta-feira cobertura total de Saul Canelo Alvarez x Avni Yildirim

A plataforma DAZN vai fazer uma cobertura total do combate Saul Canelo Alvarez x Avni Yildirim. As transmissões começam nesta quinta-feira, às 15 horas, com a entrevista coletiva dos lutadores.

Na sexta-feira, também às 15 horas, os pugilistas se apresentam para a pesagem. No sábado, a transmissão do combate do boxeador mais importante da atualidade tem início previsto para as 21 horas.

A luta no Hard Rock Stadium, em Miami, vai valer pelos cinturões dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe e Associação Mundial de Boxe. Canelo, de 30 anos, tem um cartel de 54 vitórias (36 nocautes), dois empates e uma derrota.

O turco Yildirim, de 29 anos, tem um cartel bem mais simplório: são 21 vitórias (12 nocautes) e duas derrotas.