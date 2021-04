DAZN ou ESPN: qual o melhor canal de boxe do Brasil?

DAZN e ESPN concentram as transmissões de boxe no Brasil atualmente. Juntos, os dois canais prometem passar grandes eventos em 2021 e nos próximos anos.

O DAZN acaba de assinar um acordo de cinco anos com a Matchroom, do empresário Eddie Hearn, enquanto a ESPN tem parceria com a Top Rank, de Bob Arum.

Qual canal transmite as melhores lutas? Quem tem a melhor equipe? Os melhores lutadores? A melhor transmissão? Dê sua opinião.

Estre blog aponta as melhores lutas com o DAZN, mas no momento as transmissões são em inglês. Já a ESPN possui uma equipe de narradores e comentaristas.

Já o DAZN passa pesagens, entrevistas e matérias especiais das melhores lutas, enquanto a ESPN se concentra apenas nos eventos.

A vantagem da ESPN é que os eventos são transmitidos em canal fechado, com o qual a maioria das pessoas já pagam pacotes. O DAZN, apesar de não ser caro, tem seu custo, mas oferece dezenas de outros eventos, com o assinante tendo a oportunidade de ver a luta a qualquer hora, pois a programação não sai do ar.

Por tudo isso, podemos dizer que existe um empate. E a vitoriosa é a nobre arte.