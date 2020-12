DAZN passa Saunders x Murray; FOX transmite Boxing For You; ESPN terá Spencer Jr. x Garcia

O fim de semana é especial para os fãs da nobre arte no Brasil, com três transmissões estão garantidas. O DAZN faz a primeira transmissão, nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, com o duelo entre os supermédios britânicos BJ Saunders e Martin Murray, direto de Londres, quando estará em jogo o título da Organização Mundial de Boxe.

Na sexta-feira à noite, a partir das 22h, o FOX Sports passa a décima edição do Boxing For You, direto de São Paulo, com destaque para Eduardo Pará e Rose Volante.

No sábado, a ESPN anunciou a transmissão de uma das lutas mais aguardadas do ano: o duelo entre os meio-médios Errol Spence Jr. e Danny Garcia. estarão em jogo os cinturões da Federação Internacional e do Conselho Mundial de Boxe.

Prepare a pipoca, pizza e refrigerante. Vai ser bom demais!