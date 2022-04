DAZN prepara cobertura especial para o duelo Katie Taylor x Amanda Serrano

A plataforma DAZN prepara uma cobertura especial, neste sábado, para o duelo entre a irlandesa Katie Taylor e a norte-americana Amanda Serrano, direto do Madison Square Garden, em Nova York.

O sStreaming vai apresentar entrevista coletiva na quinta, pesagem na sexta, além de dois programas especiais e o evento no sábado a partir das 20h30.

A irlandesa Katie Taylor e a norte-americana, filha de porto-riquenhos Amanda Serrano prometem ‘explodir’ Nova York e lotar o templo do boxe. Trata-se da maior luta da história do boxe feminino, com duas campeões sensacionais, cujos estilos garantem um combate espetacular.

Os 20 mil ingressos foram vendidos rapidamente e outros cinco mil foram negociados, proporcionando um público recorde no maior palco do boxe.