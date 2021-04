DAZN prepara super programação de boxe para abril e maio

Katie Taylor, Saul Canelo Alvarez, BJ Saunders, Devin Haney, Jaime Munguia, Jorge Liñares, Conor Benn, Dmitry Bivol…. todos estes boxeadores e muito mais estarão em ação neste mês de abril e maio no DAZN.

O streaming prepara uma dúzia de eventos com alguns dos melhores pugilistas do momento. A primeira atração é neste sábado com Conor Benn x Samuel Vargas. Di 17, será a vez de Demetrius Andrade x Liam Williams.

Jaime Munguia se apresenta no dia 24, contra Maciej Zulecki, enquanto Katie Taylor luta dia 1º e Canelo dia 8 de maio. No dia 29, grande duelo entre pesos leves: Devin Haney x Jorge Liñares.

Vai ser sensacional!