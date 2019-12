DAZN transmite ao vivo a pesagem de Ruiz x Joshua 2, nesta sexta-feira, às 10h

A plataforma DAZN transmite ao vivo, nesta sexta-feira, às 10 horas, a pesagem do duelo entre os pesos pesados Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua, direto da Diriyah Arena, na Arábia Saudita.

O evento é importante para se ter um ideia da preparação dos lutadores, que aparentam ter perdido peso desde o primeiro duelo em 1.º de junho, em Nova York, no Madison Square Garden, quando o mexicano venceu por nocaute técnico no sétimo assalto.

“Precisei perder uns quilos para ter resistência e lutar, se preciso, os 12 assaltos”, afirmou Ruiz, dono dos cinturões da AMB, FIB e OMB. Joshua perdeu o aspecto de fisiculturista e está bem mais “fino” para o segundo combate.

Na primeira luta em que se enfrentaram, Joshua pesou 112,491 quilos (248 libras), enquanto Ruiz atingiu 121,583 quilos (268 quilos).

No sábado, o DAZN transmite o evento desde as 14 horas, com a luta principal prevista para ter início às 17h45.

Link afiliados DAZN – Estadão: https://prf.hn/click/camref:1101l7qmg/adref:revanche