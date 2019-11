DAZN anuncia Daniel Jacobs x Julio Cesar Chavez, dia 20 de dezembro

O norte-americano Daniel Jacobs e o mexicano Julio Cesar Chavez vão lutar dia 20 de dezembro, em Phoenix, no Arizona. O duelo vai ser na categoria dos supermédios e terá transmissão do DAZN.

Jacobs, de 32 anos, lutou pela última vez em maio, quando perdeu para o mexicano Saul Canelo Alvarez. Ele soma 35 vitórias e três derrotas. Chavez, de 33 anos, acumula 51 vitórias, três derrotas e um empate. Seu último combate foi uma rápida vitória sobre o desconhecido Evert Bravo. Os dois foram campeões entre os médios.

“Enfrentar Julio é um ótimo teste para a minha primeira luta como supermédio. Ele é um ex-campeão dos médios como eu e tem o mesmo objetivo que eu – Julio sempre proporciona uma ótima luta e tenho certeza de que nossos estilos vão se encaixar para uma grande luta para os fãs. Pretendo anunciar minha chegada nas 168 libras em grande estilo”, disse Jacobs.

“Eu sei que Danny Jacobs é um ex-campeão mundial e um lutador forte, com boas habilidades. Esse é o tipo de boxeador que traz o melhor de mim. Eu tenho trabalhado duro na academia e mal posso esperar para que todos vejam no que estou trabalhando. Estou muito motivado para obter a vitória e no final da noite terei minha mão levantada em vitória. Peço aos meus fãs que acreditem em mim”, afirmou Chavez.

Em entrevista à ESPN, a lenda Julio Cesar Chavez disse que preferia mais duas lutas para o filho antes de Jacobs, lutador que considera muito perigoso.