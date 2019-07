DAZN transmite Dillian Whyte x Oscar Rivas, sábado, direto de Londres, às 14 horas

O canal DAZN vai transmitir no sábado, a luta entre os pesos pesados Dillian Whyte e Oscar Rivas, ao vivo, direto de Londres, na O2 Arena. “Esta será uma importante noite para os fãs de boxe e estou muito animado para que os assinantes do DAZN vejam esta grande luta ao vivo”, diz o promoter de eventos Eddie Hearn”.

Dillian Whyte, que se mostrou um dos melhores boxeadores do mundo, enfrenta o invencível Oscar Rivas, que vem de um nocaute brutal contra Bryant Jenning. Nas outras lutas do evento, o britânico Derek Chisora vai enfrentar o polonês Artur Szpilka, enquanto o favorito da torcida, Dave Allen, entra no ringue contra David Price em um grande confronto entre os dois países.”

O britânico Whyte, de 31 anos, tem um cartel de 25 vitórias (18 nocautes) e uma derrota. Ele é o primeiro colocado do Conselho Mundial de Boxe, terceiro da Associação Mundial de Boxe e da Organização Mundial de Boxe. Na sua última luta, derrotou Derek Chisora. Ele soma dez vitórias seguidas, incluindo triunfos sobre Joseph Parker, Robert Helenius e Lucas Browne. Whyte quer uma revanche contra Anthony Joshua, de quem perdeu em 2015.