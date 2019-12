DAZN transmite entrevista coletiva de Jacobs x Chavez Jr. nesta 4.ª, pesagem na 5.ª e luta na 6.ª

O duelo entre o norte-americano Daniel Jacobs e o mexicano Julio Cesar Chavez, nesta sexta-feira, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, terá cobertura total da plataforma DAZN.

O canal transmite a entrevista coletiva dos boxeadores, nesta quarta-feira, às 16 horas. Na quinta-feira, também às 16 horas, será a vez da pesagem. A expectativa é saber se o mexicano vai passar com tranquilidade pela balança e alcançar os 76,200 quilos, limite da categoria.

Na sexta-feira, a transmissão do evento começa às 23 horas. Destaque para a disputa do título dos moscas do Conselho Mundial de Boxe e a apresentação de Liam Smith, Gabriel Rosado e Daniyar Yeleussinov.

Aproveite 30 dias grátis e cadastre-se no link: https://prf.hn/click/camref:1101l7qmg/adref:revanche