DAZN transmite nesta sexta-feira uma luta da maior sensação do boxe atual

A maior sensação do boxe atual vai estar,, nesta sexta-feira, às 21 horas, na tela do DAZN. Dono de um cartel de 15 lutas, 15 vitórias, 15 nocautes, o meio-médio norte-americano Vergil Ortiz Jr., de 22 anos, enfrenta o experiente colombiano Samuel Vargas.

Ortiz é apontado como um fora de série. Seus golpes são fortes e precisos. Ele coloca um gancho de esquerda com a mesma facilidade com que aplica o upper de direita. Um vídeo feito por um canal de TV americana destaca seis nocautes do boxeador nascido em Dallas e cada um deles foi fruto de um golpe diferente.

Resta saber como a pandemia agiu em sua parte física e técnica e se seu talento realmente é raro diante de adversários mais fortes como Samuel Vargas, detentor em seu cartel de derrotas para estrelas como Errol Spence Jr., Danny Garcia, Luiz Collazo e Amir Khan.